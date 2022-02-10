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KAYSERİ'NİN 6 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ - Son Dakika

KAYSERİ'NİN 6 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

10.02.2022 12:05

KAYSERİ'de, kar yağışı nedeniyle 3'ünde sadece taşımalı olmak üzere 6 ilçede okullar tatil edildi.

KAYSERİ'de, kar yağışı nedeniyle 3'ünde sadece taşımalı olmak üzere 6 ilçede okullar tatil edildi. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç da karla mücadele çalışmalarına katılıp, ekipleri telsizle yönlendirdi.

Kentte 2 gündür soğuk hava etkili olurken, gece yarısı kar yağışı başladı. Geceden itibaren aralıksız devam eden kar yağışıyla kent beyaza büründü. Kar kalınlığı, kent merkezinde 15 santimi, Erciyes Kayak Merkezi'nde ise 140 santimi buldu. Yahyalı, Hacılar ve İncesu ilçelerinde eğitime 1 gün; Özvatan, Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü kentte, kar nedeniyle Erciyes Kayak ve Kış Turizm Merkezi'ne ulaşım da geçici olarak kapatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da karla mücadele çalışmalarına katılarak ekipleri telsizle yönlendirdi.

KAYSERİ'NİN 6 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
KAYSERİ'NİN 6 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
KAYSERİ'NİN 6 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
KAYSERİ'NİN 6 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

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Büyükşehir Belediyesi, Memduh Büyükkılıç, okullar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAYSERİ'NİN 6 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAYSERİ'NİN 6 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ - Son Dakika
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