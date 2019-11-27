Kayseri'nin basın tarihi müzeye taşınacak

Kayseri Gazeteciler Cemiyetinin Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı desteğiyle kuracağı basın müzesine ilişkin hazırlanan proje tanıtıldı.

Cemiyet binasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya, ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Akdağ ve cemiyet üyeleri katıldı.

Altınkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, Kayseri'nin basın tarihini açılacak müzeyle gelecek nesillere aktaracaklarını söyledi. Basın çalışanlarının müzede sergilenebilecek materyallerini ücret karşılığı veya bağış olarak alabileceklerini belirten Altınkaya, şunları kaydetti:

"Kayseri Büyükşehir Belediyesi, eski Kayseri mahallesindeki bir konağı Belediye Meclisi kararıyla cemiyetimize Basın Müzesi olmak üzere tahsis etti. Bu müzede, matbaa makineleri, eski fotoğraf makineleri ve daktilo gibi mesleğimizin ve Kayseri basınının 110 yıllık tarihiyle ilgili veriler olacak. Tabii Kayseri basın tarihinde 29 Ağustos 1910'dan bu zamana 250 kadar gazete, radyo, televizyon ve dergi faaliyete geçmiş. Bu basın yayın organlarının ve çalışanlarının biyografisinin tanınması lazım. Gazetelerin arşivlerine ulaşılması gerekiyor. Arkadaşlarımız bununla ilgili çalışmalarını yaptı. Müzede sergilenecek materyallerin nerelerde duracağına ilişkin mimari düzen yapılacak. Niyetimiz, 4 Şubat'a yetiştirmekti ama zor gibi gözüküyor. Yine de bu tarihe yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Olmazsa mart veya nisan gibi bu müzeyi açma planımız var."

Altınkaya, proje kapsamında daha önce ORAN Kalkınma Ajansı ile danışmanlık protokolü imzalandığını hatırlattı.

ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci de böyle bir projede yer almaktan mutlu olduklarını anlatarak "Kayseri'nin kültürel, ekonomik ve sosyal anlamda yapılacak müzeyle basın tarihini ortaya çıkarmaya destek olmaktan memnuniyet duymaktayız." dedi.