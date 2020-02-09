Kayseri'nin Bünyan ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde eğitime kar engeli

6 saat önce

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde eğitime kar engeli, System.String[]

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.


Açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.

Kayseri, Bünyan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:04 Kaynak: AA
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