Kayseri'nin Bünyan ilçesinde eğitime kar engeli - Son Dakika

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde eğitime kar engeli
6 saat önce
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:04 Kaynak: AA
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil edildiği bildirildi.
Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi ilçedeki tüm okullarda eğitime ara verildiği ifade edildi.
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