Kayseri'de "4. Turna Balığı Yakalama Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de "4. Turna Balığı Yakalama Yarışması" düzenlendi

31.07.2022 17:22
Kayseri'de "4. Turna Balığı Yakalama Yarışması" düzenlendi

Kayseri'nin Develi ilçesi Gümüşören Baraj Gölü'nde "4. Turna Balığı Yakalama Yarışması" düzenlendi.

Kayseri'nin Develi ilçesi Gümüşören Baraj Gölü'nde "4. Turna Balığı Yakalama Yarışması" düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Türkiye Kupası için Kayseri Amatör Olta Balıkçılığı, Kara Avcılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından düzenlenen etkinliğe amatör balıkçılar ilgi gösterdi.

Çevre illerden de çok sayıda olta balıkçısı ve doğaseverin aileleri ile katıldığı yarışmada 54 santimetre ile en büyük boy turna balığı yakalandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, dereceye girenlere kupalarını verdi.

YORUMLAR
500
Kayseri'de camiden yardım paralarını çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı Kayseri'de camiden yardım paralarını çaldığı iddia edilen zanlı yakalandı İmamın notuna aldırmadı, yardım paralarını çaldı İmamın notuna aldırmadı, yardım paralarını çaldı
Kaynak: AA

Türkiye Kupası, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de '4. Turna Balığı Yakalama Yarışması' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:26 Deniz kenarında tost yemek isteyen genç büyük bir şok yaşadı! Tabağa kilitlenen kuş tostu kaptığı gibi kaçtı
16:22 Beşiktaş taraftarını üzen gelişme! Torino ile anlaşmaya varan Emirhan İlkhan takımdan ayrılıyor
16:08 Ünlü sunucu Zuhal Topal, kızıyla kumsalda "Denizkızı" pozu verdi
15:29 Marvel'in "Görünmez kadın" karakteri gerçek oldu! Görünmezlik kıyafetini görenler gözlerine inanamadı
15:29 Acun Ilıcalı'nın "Cennette bir melekle" notuyla paylaştığı fotoğrafa kalp emojisi koyan Şeyma Subaşı gündem oldu
15:25 Fener'in süper yeteneği Arda Güler'e İngiliz devi Arsenal talip oldu
15:06 Şarkıcı İrem Derici: Dünyanın en güzel kadını Hande Yener'i görünce elim ayağım birbirine dolanıyor
14:37 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir araya geliyor! Masada vatandaşın merakla beklediği 5 önemli konu başlığı bulunuyor...
14:28 Galatasaray defansif orta saha transferinde mutlu sona ulaştı! AZ Alkmaar'da oynayan Midtjsö bu akşam İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 17:22:35. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de "4. Turna Balığı Yakalama Yarışması" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement