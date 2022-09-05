Edinilen bilgiye göre, Develi Çevreyolu'nda meydana gelen olayda ambulans karşıdan karşıya geçen koyun sürüsüne daldı. Çarpmanın şiddetiyle 20 koyun telef olurken, çok sayıda koyunda yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Telef olan 20 koyun yoldan kaldırılırken, yol tekrardan trafiğe açıldı.

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Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ambulansın çarptığı 20 koyun telef oldu - Son Dakika

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