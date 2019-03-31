Kayseri'nin Develi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Kayseri'nin Develi ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Cabbar kazandı.
Kayseri
'nin Develi
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Mehmet Cabbar
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Cabbar 16 bin 829, İYİ Parti
adayı Ali Ağca
8 bin 362, BBP
adayı Serhad Özdamar
7 bin 281 oy aldı.
-Cabbar'ın öz geçmişi
Mehmet Cabbar, 1974 yılında Develi Abdulbaki Mahallesinde doğdu. Eğitimini sırasıyla; İnönü İlkokulu, Merkez
Ortaokulu ve Develi Lisesi'nde tamamladı. Anadolu Üniversitesi
Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.
Cabbar, 2006 yılında AK Parti İlçe Yönetim Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeliğine seçilerek aktif siyasi hayatına başladı.
Ticaret Odası Disiplin Kurulu üyeliğinde bulunan Mehmet Cabbar, 2014 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den Develi Belediye Başkanı seçildi.
Cabbar, evli ve üç çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:18 Kaynak: AA
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