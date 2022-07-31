Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Bot Tim Komutanlığınca, Develi İlçesi Gümüşören Barajında gerçekleştirilen Kobder 4. Ulusal Gümüşören Turna Balığı Yakalama Yarışmasında bir botun patladığı ve içerisinde bulunan 2 kişiden birinin suya düştüğü ihbarı alındı. Bölgeye gelen Bot Tim Komutanlığı ekiplerince boğulma tehlikesi geçiren vatandaşlar ve alabora olan bot kurtarılarak güvenli bölgeye çıkarıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Botları alabora olan şahısları Jandarma Bot Timi kurtardı - Son Dakika

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