Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

25.08.2022 16:44
Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ve Develi ilçe jandarma komutanlıkları ile JASAT ekiplerinin katılımıyla Develi ilçesi Çomaklı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak kazıda elde ettikleri tarihi eserleri satacakları öne sürülen K.Ö. ve Ö.T. yakalandı.

Evde yapılan aramada, Roma veya Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 120 santimetre uzunluğunda, 30 santimetre yüksekliğinde, 46 santimetre eninde desenli sütun başlığı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika
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