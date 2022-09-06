Edinilen bilgiye göre, Çevreyol mevkide meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği 38 AFU 540 plakalı araç ışıkta bekleyen minibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile tarlaya uçan araç takla attı. Araçta bulunan 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Kaynak: İHA

Kayseri, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Işıkta bekleyen minibüse çarpan araç tarlaya uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

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