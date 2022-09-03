40 yıllık emeğiyle birlikte biriktirdiği hac parası da çıkan yangında kül oldu

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Mahmut ve Hanife Doğan çifti, evlerinde çıkan yangında 40 yıllık emeklerinin küle dönüşünü izledi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kulpak Mahallesi'nde meydana gelen olayda Doğan çifti dumanların arasında uyandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi. Evi yanan Mahmut Doğan, Hacca gitmek için ayırdığı 100 bin TL'nin de evle birlikte yandığını ve komşularının verdikleri kıyafetler ile oğullarının evinde kaldıklarını söyledi.

Mahmut Doğan yangında canlarını zor kurtardıklarını söyleyerek, "Evimiz yandı, gece kalktık evin içine duman çökmüş. Kalktık canımızı zor kurtardık, zaten anca kendimizi kurtarabildik başka bir şey alamadık. Evimiz yandı kül oldu gitti, hiçbir şeyimiz kalmadı şu durumda. Oğlumun evi var yakınlarda şu an orada kalıyorum. Üzerimdeki kıyafetleri de komşular verdi. Param, yatacağım, yiyeceğim, içeceğim hep kül oldu gitti. Önümüz kış ben kış günü nerede kalacağım, benim az bir koyunum var onu satarsam zaten evi masraflarını karşılamaz ama satarsam da başka bir iş yapamam, benim çalışacak bir yerim yok. 100 bin TL param vardı evde, Hacca gitmek için ayırmıştım, Hac kurasının çıkmasını bekliyorduk ama o da evin içinde kaldı yandı kül oldu. Yangın mutfak kısmından çıktı, içeriye duman çökmüş dumandan dolayı da eşim kapıyı şaşırdı çıkış yolunu bulamadı ben yardım ettim çıkardım dışarıya. Dışarıdan sadece baktık yandı ve hiçbir şeyimiz kalmadı. Burası bizim 40 yıllık emeğimizdi gitti, kül oldu" ifadelerini kullandı.

Hiçbir şeyleri kalmadığını söyleyen Hanife Doğan da, "Mutfaktan çıktı yangın, gece uyandığımızda içerisi hep dumandı, ben dış kapının yolunu bulamadım eşim beni dışarı çıkarttı. Durumumuz ortada hiçbir şeyimiz kalmadı, bu hale düştük. Yangından sadece canımız aldık çıktık başka bir şey yok. Dışarıda küle dönmesini seyrettim anca başka bir şey yapamadım " dedi. - KAYSERİ