Kayseri'de yaralı kocagöz kuşu tedaviye alındı - Son Dakika
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Kayseri'de yaralı kocagöz kuşu tedaviye alındı

02.08.2022 10:56
Kayseri'de yaralı kocagöz kuşu tedaviye alındı

Kayseri'nin Develi ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan kocagöz kuşu tedaviye alındı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde yol kenarında yaralı bulunan kocagöz kuşu tedaviye alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sindelhöyük Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan yaralı kocagöz kuşu, ekiplerce teslim alındı.

Uçma güçlüğü çeken kuşa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde görevli veteriner hekim tarafından müdahale edildi.

Yaralı kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sindelhöyük, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de yaralı kocagöz kuşu tedaviye alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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