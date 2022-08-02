Kayseri'de yaralı kocagöz kuşu tedaviye alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kayseri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sindelhöyük Mahallesi'nde bir vatandaş tarafından yol kenarında bulunan yaralı kocagöz kuşu, ekiplerce teslim alındı.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sindelhöyük, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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