Cizre Kaymakamı Tunç için veda programı düzenlendi - Son Dakika
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Cizre Kaymakamı Tunç için veda programı düzenlendi

19.08.2022 17:26
Cizre Kaymakamı Tunç için veda programı düzenlendi

Kayseri'nin Develi ilçesine atanan Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç için veda programı düzenlendi.

Kayseri'nin Develi ilçesine atanan Cizre Kaymakamı Mehmet Tunç için veda programı düzenlendi.

Cizre Belediyesi Konferans Salonunda düzenlenen programa, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tunç'un yanı sıra kurumlar, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar katıldı.

Tunç, yaptığı konuşmada, bu programa katılan herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Bu ilgiden duyduğu gururu ve mutluluğu dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Cizre'de görev yapmak bizler için büyük bir onurdu. Devletimiz ve milletimiz adına pek çok projenin yapılmasına vesile olduk. Cizre'ye geldiğimizden bu yana hep vatandaşlarımızla bir arada olduk. Milletimizin ihtiyaç duyduğu ve çözüm bekleyen birçok sorunu çözdük. Milletimiz adına gelen kaynakları milletimizin acil ihtiyaçları için pek çok büyük proje ile değerlendirdik. Başlangıcını yaptığımız pek çok önemli proje bizden sonra da takip edilerek, tamamlanacaktır. Görevim süresince bizden yardımlarını esirgemeyen başta İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'ya, eski Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Vali Osman Bilgin'e şükranlarımı sunuyorum. Belediyemizin, kaymakamlığımızın tüm birim müdürlerine, sivil toplum kuruluşlarına, muhtarlarımıza, şehit ve gazi ailelerine ve yakınlarına, çalışma arkadaşlarıma ve siz saygıdeğer Cizreli hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum."

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Kaynak: AA

Cizre Belediyesi, Mehmet Tunç, Kayseri, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cizre Kaymakamı Tunç için veda programı düzenlendi - Son Dakika

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