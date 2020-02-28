Kayseri'nin develi ilçesine şehit ateşi düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'nin develi ilçesine şehit ateşi düştü - Son Dakika

Kayseri'nin develi ilçesine şehit ateşi düştü

7 saat önce

Kayseri'ye şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) acı haberi memleketi Kayseri'deki ailesine verildi.

Kayseri'ye şehit ateşi düştü

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün (24) acı haberi memleketi Kayseri'deki ailesine verildi.

İdlib'de hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ali Taşöz'ün, Kayseri'nin Develi ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde oturan ailesine acı haberi ulaştı. Askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde aileye oğullarının şehit olduğu haberini verdi. Şehidin babası Hüseyin ve annesi Pembe Taşöz, büyük üzüntü yaşadı. 3 çocuklarından birini kaybetmenin acısını yaşayan çifti, askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin oturduğu apartmana Türk bayrağı asılırken, yakınları başsağlığında bulunmak üzere eve akın etti. Belediye tarafından evin önüne taziye çadırı kuruldu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)

Kayseri'nin develi ilçesine şehit ateşi düştü

Kayseri, Develi, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:00 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan İdlib açıklaması: Türkiye gerekeni yapıyor
Osmaniyeli şehidin 16 yaşındayken paylaşımı yürek burktu Esed rejimine ait tankın SİHA ile vurulma anının görüntüler ortaya çıktı Son Dakika: Türk ve Rus heyetlerin İdlib gündemli görüşmesinde üçüncü tur sona erdi

Son Dakika Haberleri
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:03:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'nin develi ilçesine şehit ateşi düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]