Kayseri'nin doktor belediye başkanı, doktor milletvekiline aşı yaptı - Son Dakika

Nöroloji uzmanı olan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekili doktor İsmail Tamer'e toplumda farkındalık oluşturması amacıyla Kovid-19 aşısı yaptı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde Kayseri Şehir Hastanesinde kurulan Kayseri Tıp Fakültesi Dekanlığının açılışı yapıldı.

Kayseri Şehir Hastanesi Konferans Salonu'ndaki açılış töreninde konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, 3,5 yıl önce Şehir Hastanesine taşındıklarında zorlu bir süreç yaşadıklarını ama tüm çalışanlarla el ele vererek bu zorlukların üstesinden gelmeyi başardıklarını belirtti.

Hasta kabul etmeye başladıktan sonra yılda 3 milyon civarında poliklinik ve 200 bini aşan hasta sayısıyla Kayseri ve çevre illere de hizmet verdiklerini aktaran Çelik, "Pandemi sürecinde tüm hekim arkadaşlarla yoğun bakımda, servislerde, nöbetlerde, acilde 70 bin civarında Kovid-19 hastası yatırdık bugüne kadar. Yüzbinlerce de poliklinik işlemi yaptık. Dolayısıyla bu büyük yükü karşılamaya çalışan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Şehre kazandırılan tıp fakültesinin hayırlı olmasını dileyen Çelik, fakültenin kurulması için çaba gösterenlere de teşekkür etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da tıp öğrencilerinin Kayseri gibi hem eğitim açısından köklü hem de sosyal anlamda zengin bir kente gelecekleri için şanslı olduklarını kaydetti.

Salgın sürecinde sağlıkçıların yaptığı fedakarlıklara değinen Günaydın, "Sanayicimiz faaliyetlerini sürdürebilsin diye, esnafımız dükkanını kapatmasın diye sağlıkçımızın büyük özverileri oldu. Hiçbir fabrikamızı pandemi nedeniyle kapatmadık. Bunun sonucunu da ihracat rakamlarına baktığımızda çok net görüyoruz. Bugün geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 50 artıran bir Kayseri var. Bu sağlık çalışanlarının da katkısıyla gerçekleşti." diye konuştu.

Günaydın, kent olarak 10 gün içinde aşı tablosunda mavi kategoriye geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'ye yeni bir tıp fakültesini kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer de ise Tıp Fakültesine alınacak 62 öğrencinin Erciyes Üniversitesi çatısı altında eğitim alacaklarını anımsattı.

Törenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliğine geçen Başkan Büyükkılıç, beraberindeki protokol ile birlikte burada yeni Başhekim Prof. Dr. Emin Silay'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Aynı zamanda nöroloji uzmanı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, koronavirüs ile mücadele kapsamında aşıya yönelik toplum farkındalığı oluşturmak için doktor önlüğünü giyerek, doktor olan AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in dördüncü doz, gazeteci Ali Göç'ün üçüncü doz ve AK Parti İl Başkanlığı Özel Kalemi Furkan Ceylan'ın ikinci doz Kovid-19 aşılarını yaptı.