Kayseri'nin elektrikli aracı 'VoltaCar' yarışa hazırlanıyor

ERÜ Mühendislik Fakültesi ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencilerinin tasarlayarak ortak bir projeyle ürettikleri elektrikli otomobil "VoltaCar 18-19 Eylül tarihlerinde 15.'cisi düzenlenecek olan "TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araçlar Yarışı" için hazırlanıyor.