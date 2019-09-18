Son Dakika Haberleri: Kayseri'nin elektrikli aracı 'VoltaCar' yarışa hazırlanıyor
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Kayseri'nin elektrikli aracı 'VoltaCar' yarışa hazırlanıyor

1 saat önce

ERÜ Mühendislik Fakültesi ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencilerinin tasarlayarak ortak bir projeyle ürettikleri elektrikli otomobil "VoltaCar 18-19 Eylül tarihlerinde 15.'cisi düzenlenecek olan "TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araçlar Yarışı" için hazırlanıyor.

Kayseri'nin elektrikli aracı 'VoltaCar' yarışa hazırlanıyor, System.String[]

ERÜ Mühendislik Fakültesi ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencilerinin tasarlayarak ortak bir projeyle ürettikleri elektrikli otomobil "VoltaCar 18-19 Eylül tarihlerinde 15.'cisi düzenlenecek olan "TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araçlar Yarışı" için hazırlanıyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 06:00 
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