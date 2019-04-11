Son Dakika Haberleri: Kayseri'nin Emniyeti'nin Aranan Şahıslara Düzenlediği Operasyon

Kayseri'nin Emniyeti'nin Aranan Şahıslara Düzenlediği Operasyon

1 saat önce

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, aranan şahıslara yönelik 60 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 48 kişiden 16'ı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri'nin Emniyeti'nin Aranan Şahıslara Düzenlediği Operasyon, System.String[]
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, aranan şahıslara yönelik 60 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 48 kişiden 16'ı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 kişiye yönelik sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler, 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde didik didik arama yapan ekipler, 23'ü kesinleşmiş hapis cezası olan 48 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:35 Kaynak: İHA
Kayseri, 3. Sayfa
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