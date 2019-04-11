Kayseri'nin Emniyeti'nin Aranan Şahıslara Düzenlediği Operasyon
1 saat önce
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, aranan şahıslara yönelik 60 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 48 kişiden 16'ı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:35 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'nce, aranan şahıslara yönelik 60 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 48 kişiden 16'ı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, haklarında yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 60 kişiye yönelik sabah saatlerinde operasyon başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nden hareket eden ekipler, 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde didik didik arama yapan ekipler, 23'ü kesinleşmiş hapis cezası olan 48 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 48 kişiden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ
İmamoğlu, "En Büyük Mağdur Binali Yıldırım" Deyip Rakibine Seslendi: Yerinde Olsam Onların Yüzüne Bakmam
Galata Kulesi'nin Terasından Aşağı Düşen Kadın Hayatını Kaybetti
Minibüsün, Servis Aracına Adeta Ok Gibi Saplandığı Kaza Kamerada
Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti