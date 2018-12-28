Kayseri'nin En Büyük Geri Dönüşüm ve Eğitim Tesisi Hizmete Açılıyor
1 saat önce
Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet bulvarı, Melikgazi Atölye Tesisleri yanında yaptırılan Kayseri'nin en büyük Geri Dönüşüm ve Eğitim Tesisi'nin 29 Aralık 2019 Cumartesi günü saat: 14.
Kayseri Melikgazi
Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç
, İnecik Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet
bulvarı, Melikgazi Atölye Tesisleri yanında yaptırılan Kayseri'nin en büyük Geri Dönüşüm
ve Eğitim Tesisi'nin 29 Aralık
2019 Cumartesi günü saat: 14.00'de düzenlenecek tören ile hizmete açılacağını söyledi.
Kayseri'nin en büyük Geri Dönüşüm ve Eğitim Tesisi'nin bir bölge tesisi niteliğinde olduğunu belirten Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi;
"Melikgazi Belediyesi olarak çevre ve görüntülü kirliliğe çok önem verdik. Geri dönüşüm projemiz ile 17 yıldır büyük başarılar elde ettik. Çöp toplama sistemi ve organizasyonu Pakistan
Devletince örnek alındı. Tüm bunlar bir planlama ve ekip işi ile elde edildi. Şimdi de Melikgazi Belediyesince ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliği ile yapımı tamamlanan Kayseri'nin en büyük Geri Dönüşüm ve Eğitim Tesisi'nin açılışını yapacağız. Bu tesisimiz bir taraftan atıkların madde de olarak ekonomiye kazandırırken diğer taraftan bu çalışmanın eğitimi verecektir"
Kayseri Melikgazi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç, açılış törenine başta Kayseri halkı olmak üzere çevreciler ve çevre dostu kuruluşların davetli olduğunu sözlerine ekledi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:19 Kaynak: İHA
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