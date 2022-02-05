Büyükşehir Belediyesi 65 yolu kardan temizleyip ulaşıma açtı - Son Dakika
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Büyükşehir Belediyesi 65 yolu kardan temizleyip ulaşıma açtı

05.02.2022 15:29
Büyükşehir Belediyesi 65 yolu kardan temizleyip ulaşıma açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 günde 65 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 günde 65 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 128 araç, 291 personelle merkez ve 16 ilçede çift vardiyalı çalışan karla mücadele ekipleri 2 günde 65 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı, kapalı mahalle yolu kalmadı.

20 Aralık 2021'den bugüne 23 bin 176 kilometrelik yol ağında 2 bin 897 kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Karla mücadele ekipleri kentin en doğu ilçelerinden Sarız'da Demirtaş rampası ve İmirzaağa yolunda karla mücadelesini sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi 65 yolu kardan temizleyip ulaşıma açtı
Büyükşehir Belediyesi 65 yolu kardan temizleyip ulaşıma açtı
Büyükşehir Belediyesi 65 yolu kardan temizleyip ulaşıma açtı
Büyükşehir Belediyesi 65 yolu kardan temizleyip ulaşıma açtı
Büyükşehir Belediyesi 65 yolu kardan temizleyip ulaşıma açtı
Büyükşehir Belediyesi 65 yolu kardan temizleyip ulaşıma açtı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Büyükşehir Belediyesi 65 yolu kardan temizleyip ulaşıma açtı - Son Dakika


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