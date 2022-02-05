Büyükşehir Belediyesi 65 yolu kardan temizleyip ulaşıma açtı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 günde 65 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 128 araç, 291 personelle merkez ve 16 ilçede çift vardiyalı çalışan karla mücadele ekipleri 2 günde 65 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı, kapalı mahalle yolu kalmadı.

20 Aralık 2021'den bugüne 23 bin 176 kilometrelik yol ağında 2 bin 897 kırsal mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Karla mücadele ekipleri kentin en doğu ilçelerinden Sarız'da Demirtaş rampası ve İmirzaağa yolunda karla mücadelesini sürdürüyor.