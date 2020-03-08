Kayseri'nin 'En İyi Best' ödüllü kuaföründe hizmette sınır yok - Son Dakika
Son Dakika Yerel Kayseri'nin 'En İyi Best' ödüllü kuaföründe hizmette sınır yok - Son Dakika

Kayseri'nin 'En İyi Best' ödüllü kuaföründe hizmette sınır yok

7 saat önce

Kayseri'nin 'En İyi Best' ödüllü kuaföründe hizmette sınır yok En iyi olabilmek için 1 milyon TL harcadı Kuaför Serkan Arpalı: "Müşterilere her konuda daha iyi hizmet vermek için çabalıyoruz" Kayseri'de 25 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Serkan Arpalı, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için...

Kayseri'nin 'En İyi Best' ödüllü kuaföründe hizmette sınır yok

En iyi olabilmek için 1 milyon TL harcadı

Kuaför Serkan Arpalı: "Müşterilere her konuda daha iyi hizmet vermek için çabalıyoruz"

KAYSERİ - Kayseri'de 25 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Serkan Arpalı, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için iş yerine 1 milyon lira harcadı.

Müşterilere her türlü hizmetin sunulduğu kuaförde, 5'i üst katta ve 2 tanesi VİP konumda olmak üzere 7 traş koltuğu, çocukların traş olabilmesi için ayrı bir bölüm, masaj salonu, lazer salonu, sıcak ve soğuk içecek ikramı yapılabilmesi için de bir bar bulunuyor.

Müşterilerin hizmetlerinden memnun kaldığını ve iyi dönüşler aldıklarını söyleyen Serkan Arpalı, "En İyi Best firması 2019 yılında iş yerimize gizli bir müşteri göndererek, hizmet kalitemiz görmüşler. Hizmeti ve kaliteyi beğendikleri için de bizleri Kayseri'nin en iyi erkek kuaförü seçmişler. Burada iş yerimizde toplam 7 koltuğumuz var. Yukarıda 5 koltuğumuz ve aşağı katta da 2 tane VİP salonumuz var, çocuk salonumuz, var. Ayrıca lazer odası, manikür pedikür hizmetleri, cilt bakım hizmetleri var. Burayı yaptırırken mimarlarımız içeriye içecek barıda koydular. Buraya toplamda 1 milyon TL harcayarak hizmet kalitemizi yükselterek, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için bu duruma getirdik. Burada müşterilerimize sıcak ve soğuk içecek ikramlarımız oluyor ve daha iyi ağırlıyoruz. Hizmetlerimizden dolayı da müşterilerimizden çok olumlu dönüşler alıyoruz. Vatandaşlarımızın da salonumuza gelip görmelerini ve sunduğumuz hizmetleri yaşamalarını isteriz" dedi.

Kayseri'nin 'En İyi Best' ödüllü kuaföründe hizmette sınır yok

Kayseri, Kuaför, Arpalı, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:40 Kaynak: İHA
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