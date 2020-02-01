Kayseri'nin endüstriyel tasarımları dünyaya açıldı

Türkiye'nin önemli üretim üslerinden Kayseri'de, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesindeki Endüstriyel Tasarım Merkezi, modern tasarımlarıyla sanayicilerin küresel düzeyde rekabet edebilirliğine katkı sağlıyor.

Kayseri OSB bünyesinde 2016'da açılan merkez, markalarını tasarımla desteklemek isteyen, bünyesinde tasarımcı istihdam edemeyen firmalara, pazar verileri ve teknolojinin sunduğu olanaklar çerçevesinde ve bölgesel ihtiyaçlar doğrultusunda birçok farklı sektörde profesyonel tasarım hizmeti veriyor.

Sektör odaklı çalışmalar ortaya koyan merkez, yaklaşık 4 yılda geliştirdiği 1300'ün üzerinde özgün tasarımla firmaların küresel rekabet gücüne katkı sağlıyor.

İlk yıllarda ağırlıklı olarak mobilya ve çelik kapı sektörlerinde faaliyet gösteren Kayseri firmalarının tasarım ihtiyaçlarını karşılayan merkez, son yıllarda Türkiye'nin farklı illerinden ve önemli markalarından gelen talepleri de karşılayarak tasarımlarından söz ettirmeye başladı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgelerinde 1190 sanayi tesisinin olduğunu, bu tesislerden 279'unun mobilya ve ahşap, 303'ünün de metal ürünler sektöründe üretim yaptığını söyledi.

Özellikle buradaki firmaların mobilya ve çelik kapıda Türkiye'de söz sahibi olduğunu belirten Nursaçan, "Kayseri mobilya ve çelik kapıda kendini ispatladı. Bu iki alanda 200'ün üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Tüm sanayicilerimiz bu işten memnun kaldı"

Nursaçan, araştırmalar neticesinde bölgedeki firmaların ürünlerini alt ve orta gelir grubundaki insanlara satabildiğini, bunun sebebinin de tasarım alanında yaşanan eksiklikten kaynaklandığını tespit ettiklerini aktararak, "Bir tane ürünün benzerini 10 fabrikanın yapması kimseye fayda sağlamıyor. Bu eksiği gidermek için tasarım merkezini hayata geçirdik. Çok cüzi rakamlara sanayicimizin hizmetine sunduk. Dolayısıyla tüm sanayicilerimiz bu işten memnun kaldılar. Böylelikle Kayseri'nin ilk endüstriyel tasarım merkezi olma unvanını aldık." diye konuştu.

Merkezin ilk yıllarında kısıtlı alanlarda firmalara hizmet sağladığını ama aradan geçen 4 yılda ürün gamının da geliştiğini ifade eden Nursaçan, şunları kaydetti:

"Tasarım müdürü koordinasyonundaki genç, dinamik, kreatif ve konusunda uzman 12 beyinden oluşan 'tasarım geliştirme ekibimiz' hayal gücü ve farklı tasarımlar çıkarabilme yetenekleri ile firmaları tasarımla buluşturarak, markalaşma yolunda kendilerine özgün ürünlerle ilerlemelerini sağlamaktadır. Tasarım hizmeti kapsamında, ilk olarak üretici firmadan, ürün kullanım analizleri, son kullanıcı analizleri ve tasarımla ilgili tüm bilgileri alıyoruz. İkinci olarak ise firmanın üretim tesisine gidilip, yerinde yapılan saptamalar sonucu toplanan bilgilerin tamamı değerlendirilip, her bir proje için tasarım süreci ve çalışma takvimi planlanıyor. Son olarak projenin firmaya teslimi tamamlanıyor. Firma ile sürekli iletişimde kalınarak üretilen tasarımların geri dönüşleri de takip edilmektedir. Önceden mobilya firmalarına çalışırken son yıllarda çelik kapı, iç kapı dizaynı, aksesuar ve hatta stant tasarımı yapar hale geldik."

"Hedefimiz, yurt dışındaki yabancı firmalara da tasarım yapmak"

Bugün her alanda bir estetik kaygısı olduğunu artık asansörlere dahi iç tasarım yaptırmak için tasarım merkezine gelenler bulunduğunu dile getiren Nursaçan, "Firma bazlı çalışıyoruz ve onların taleplerine göre ürünler çıkarıyoruz. Böylelikle firmalar haksız rekabet dediğimiz alandan da çıkmış oluyor. Birbirine benzeyen bir malı çok sayıda firmanın yapması kimseye bir şey sağlamıyor, sektörü küçültüyor ve geliştirmiyordu, dar bir kalıpta işin gitmesine sebep oluyordu." diye konuştu.

Nursaçan, firmaların Endüstriyel Tasarım Merkezi ile çalışmaya başladıktan sonra genişleyen ürün gamına paralel ihracatlarında da artış yaşandığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Yeni tip OSB modelinde Kayseri üst sıralarda çıkıyor. Yapılan araştırmalarda ilk 6 OSB arasında yer alıyoruz. Hangi firmamıza gidersek gidelim hepsi memnun. Kayseri'deki fuarda 58 stant vardı ve 80 firma katıldı. Yüzü gülmeyen kimse yoktu. Birbirine benzeyen hiç ürün yoktu, farklı ürünler vardı. Dünyadaki ürünlerle rekabet edebilen, ergonomik, yüksek tasarım ürünlerinin olması bizi mutlu etti. Sanayicimiz de bunu fark etti. Daha önce böyle bir şey yoktu. Bugün çok sayıda ürün tasarlanmış durumda. Bu yolda durmayacağız, koşacağız. Beklentileri görüp onlara çare olmak durumundayız. İlk önceleri Kayseri firmalarıyla çalışıyorduk. Şimdi Türkiye'nin dört bir tarafından önemli firmalara tasarımlar yapar hale geldik. Hedefimiz yurt dışındaki yabancı firmalara da tasarım yapmak. Hatta artık firmaların kurumsal kimliklerine yönelik logo, katalog, dergi tasarımları da yapmaya başladık."