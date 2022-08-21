Kayseri'de nohut hasadına başlanacak - Son Dakika
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Kayseri'de nohut hasadına başlanacak

21.08.2022 12:36
Kayseri'de nohut hasadına başlanacak

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde azkan cinsi nohut hasadı yapılacak.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde azkan cinsi nohut hasadı yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Baklagil Üretimini Artırma Projesi kapsamında 20 bin dekar arazide ekimi gerçekleşen azkan cinsi nohut hasadına başlayacaklarını bildirdi.

Tarımsal üretime yönelmek ve üretim yapan çiftçiye destek olmak amacıyla başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Büyükkılıç, "Çiftçilerimize nohut verip, tekrar nohut tohumu alarak tarım seferberliğini sürdüreceğiz, bu projeyi yaygınlaştıracağız. Belediye olarak bu yıl Akkışla'ya 20 ton, Felahiye'ye 30 ton, Özvatan'a 40 ton, Sarız'a 20 ton nohut tohumu dağıttık. Şükürler olsun şimdi de meyvelerini alıyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükkılıç, hasadın yarın ilçede düzenlenecek törenle başlayacağını aktardı.

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Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Felahiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de nohut hasadına başlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de nohut hasadına başlanacak - Son Dakika
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