Kayseri'nin Felahiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Vural Coşkun kazandı.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Vural Coşkun kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Vural Coşkun bin 594, İYİ Parti adayı Zayit Acı bin 24 oy aldı.



Coşkun'un öz geçmişi



Vural Coşkun, Küçük Toraman'da doğdu. Coşkun, ilk ve ortaokulu tamamladıktan sonra Felahiye Lisesi'nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Coşkun, üniversiteye bir süre devam ettikten sonra babasının büyük çapta çiftçilik yapmasından dolayı eğitimini yarıda bıraktı ve babasıyla birlikte çalışmaya devam etti.



AK Parti Felahiye İlçe Teşkilatı'nın kurulmasında katkısı olan Coşkun, 2014 Yerel Seçimlerinde Ak Parti'den Felahiye Belediye Başkanı seçildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Meral Akşener'in Sandığından Binali Yıldırım Çıktı

Erdoğan'dan Seçim Sonrası İlk Açıklama Geldi

Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık

Son Dakika! Erdoğan'dan Balkon Konuşmasından "İmamoğlu" İması: İstanbul Seçmenimiz Büyükşehri Vermiş Olsa da İlçeleri Vermedi