Son Dakika Haberleri: Kayseri'nin Felahiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kayseri'nin Felahiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

3 saat önce

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Vural Coşkun kazandı.

Kayseri'nin Felahiye İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kayseri'nin Felahiye ilçesinde, belediye başkanlığını AK Parti adayı Vural Coşkun kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Vural Coşkun bin 594, İYİ Parti adayı Zayit Acı bin 24 oy aldı.

Coşkun'un öz geçmişi

Vural Coşkun, Küçük Toraman'da doğdu. Coşkun, ilk ve ortaokulu tamamladıktan sonra Felahiye Lisesi'nden mezun oldu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Coşkun, üniversiteye bir süre devam ettikten sonra babasının büyük çapta çiftçilik yapmasından dolayı eğitimini yarıda bıraktı ve babasıyla birlikte çalışmaya devam etti.

AK Parti Felahiye İlçe Teşkilatı'nın kurulmasında katkısı olan Coşkun, 2014 Yerel Seçimlerinde Ak Parti'den Felahiye Belediye Başkanı seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:49 Kaynak: AA

Vural Coşkun, Kayseri, AK Parti, Felahiye, Güncel
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