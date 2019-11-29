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Kayseri'nin geleneksel ürünleri "e38"te tanıtılacak

6 saat önce

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "e38" projesiyle geleneksel ürünler internetten satışa sunulacak.

Kayseri'nin geleneksel ürünleri

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "e38" projesiyle geleneksel ürünler internetten satışa sunulacak.

Büyükşehir Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, e38 projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin olmazsa olmaz ürünlerinin her alanda olduğu gibi internet üzerinden de tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

E-ticaretin 10 yılda 10 kat büyüdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Son yıllarda hızlı büyümesine hızla devam eden e-ticaretin, toplum ve ekonomiye sayısız faydası bulunmaktadır. Kayseri gibi ticaretin şehri olan bir şehrin bu konuda geri kalması hiç bir zaman içimize sindirilemez. Bizler, bu konu üzerinde çalışıp gerekeni yapmak zorundayız. Malumunuz Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü, 4 bin yıllık ticari geçmişe ve 6 bin yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir merkez olarak Kayseri için önem arz etmektedir. Bu bağlamda, yöresel ürünlerimizi sanal mağazalarda satışa sunarak, şehrimizin güzelliklerini hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmaya gayret ediyoruz. Www.e38.com.tr ile sadece şehrimizin ürettikleri ürünleri değil, değerlerini tüm dünyaya taşıyacağız. Projemiz insanımız ve şehrimize katkı sağlayacak. E38 ile insanımız kazanacak, şehrimiz kazanacak, Türkiye kazanacak. Projede emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:42 Kaynak: AA
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