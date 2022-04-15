Kayseri'nin "Gepetto ustası", kuklalarıyla çocukları mutlu ediyor - Son Dakika
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Kayseri'nin "Gepetto ustası", kuklalarıyla çocukları mutlu ediyor

15.04.2022 12:08
Kayseri'nin "Gepetto ustası", kuklalarıyla çocukları mutlu ediyor

Sanatçı Adem Ocaktan, kendi sesiyle canlandırdığı farklı karakterlerdeki kuklalarla ve renkli kostümleriyle hem sokakta hem de sahnede gösteri düzenliyor.

Sanatçı Adem Ocaktan, kendi sesiyle canlandırdığı farklı karakterlerdeki kuklalarla ve renkli kostümleriyle hem sokakta hem de sahnede gösteri düzenliyor.

Çocukluğunda Hacivat ve Karagöz figürleriyle sevmeye başladığı kukla sanatını ipli kuklalarla devam ettiren 37 yaşındaki Ocaktan, çeşitli kostümlerle de yeteneklerini farklı mekanlarda sergiliyor.

Tasarladığı kuklalar dolayısıyla çevresinde, Pinokyo'yu yapan ağaç oymacısı usta olan "Gepetto" ismiyle özdeşleşen Ocaktan, yeteneklerini kullanarak yaptığı kuklalarıyla gösteri düzenleyerek çocukları da mutlu ediyor.

Ocaktan AA muhabirine, 18 yıl önce ilk adımlarını attığı kukla sanatında kendi tasarımlarını yaparak farklı çizgide ilerlemek istediğini söyledi.

Bir dönem torna, boyama, terzi ve kaynak işi ile de uğraştığını belirten Ocaktan, bu mesleklerin kuklalara şekil vermede kendisine avantaj sağladığını dile getirdi.

Kuklaları çok sevdiğini, 18 yıldır profesyonel olarak işine devam ettiğini anlatan Ocaktan, Kovid-19 salgınında işlerinin yavaşladığını, bu süreçte sosyal medya mecralarına yöneldiğini anlattı.

"Çocukların yüzlerini güldürmek benim için önemli"

Yaptığı işi sevdiğini ve tutkusu hale geldiğini vurgulayan Ocaktan, şunları kaydetti:

"Sanatla insanları eğlendirmek ve mutluluk vermek kadar beni mutlu eden bir şey yok. Özellikle kırsal yerlere gitmek bana daha çok mutluluk veriyor. Oradaki çocukların yüzlerini güldürmek benim için önemli. Kırsal yerlerde çocuklarımız ve yetişkinlerimiz, bu tür aktiviteleri çok izleyemiyor. Onları mutlu ettiğimde daha çok seviniyorum. Sayısını bilmediğim kuklalar benim evladım gibi. Şu anda 50'nin üzerinde ipli kuklam var. Karagözle Hacivat, Laz, Barış Manço, Nasreddin Hoca, Michael Jackson gibi... Görüp etkilendiğim karakterlerin atölyemde hemen kuklalarını yapmaya başlıyorum. Gelin damat, 5'li kukla, canavarlar ve cüce karakterleriyle sokakta dans gösterisi yapıyorum."

İzleyicilerin kendisini zaman zaman şaşkın gözlerle izlediğini belirten Ocaktan, gösterilerin ardından birçok kişinin kendisiyle fotoğraf çektirdiğini dile getirdi.

Türkiye'de Adana, İzmir, İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok kente gittiğini vurgulayan Ocaktan, "İlk başlarda salonları tam dolduramıyordum. Sanatımı sokağa taşıyıp, sosyal medyada paylaşarak sevdirdim. Bu vesileyle salonlar dolmaya başladı. Yaptığım işi Türkiye'de yapan çok fazla kişi yok. Memleket memleket gezerek sanatımı icra ediyorum." diye konuştu.

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Hacivat Ve Karagöz, Türkiye, Pinokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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