Kayseri'nin gururu Kocasinan'ın Masa Tenisi Takımı yine lider oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'nin gururu Kocasinan'ın Masa Tenisi Takımı yine lider oldu - Son Dakika

Kayseri'nin gururu Kocasinan'ın Masa Tenisi Takımı yine lider oldu

6 saat önce

Masa tenisindeki performansıyla göz dolduran Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi B Takımı, 1. Ligi'nin 2.etap müsabakalarının sonucunda birinci devreyi lider tamamladı.

Kayseri'nin gururu Kocasinan'ın Masa Tenisi Takımı yine lider oldu, System.String[]

Masa tenisindeki performansıyla göz dolduran Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi B Takımı, 1. Ligi'nin 2.etap müsabakalarının sonucunda birinci devreyi lider tamamladı. Oynadığı 13 maçta 13 galibiyeti olan Kocasinan Masa Tenisi B Takımı, topladığı 26 puan ile zirvede yerini korudu. Sporun ve sporcunun dostu Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, başarılarından dolayı tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik etti.


Masa Tenisi 1.Ligi 2.etap karşılaşmaları Mardin Artuklu Yeni Spor Salonu'nda oynandı. Masa Tenisi Süper Ligi'nin yanı sıra 1. Lig'de de mücadele eden Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımı, oynadığı 13 maçın 13'ünü de kazanarak, namağlup olarak liderlik koltuğunu korudu. Burçin Mermer, Altınay Hatun Bulut, Zeynep Sıla Duman ve Birsen Yerli' den oluşan Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi B Takımı, tüm karşılaşmaları farklı skorlarla kazandı. Lige fırtına gibi başlayan ve rakipleri karşısında üstün bir oyun sergileyen Kocasinan Spor Kulübü Bayan Masa Tenisi Takımı, 2. Etap karşılaşmaları sonucunda birinci devreyi lider tamamlayarak, şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürdü.


Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sporun ve sporcunun her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Tüm sporcularımızı ve antrenörlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Masa tenisi takımlarımız; Süper Ligin yanı sıra 1.Lig'de üstün başarılar elde ederek, gururumuz oluyorlar" ifadelerini kullandı.


Bayan masa tenisi takımı sporcuları ise kendilerine vermiş oldukları desteklerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
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