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Kayseri'nin Hacılar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bilal Özdoğan kazandı.

Kayseri'nin Hacılar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Bilal Özdoğan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Bilal Özdoğan 3 bin 946, Saadet Partisi adayı Erdal Altun 2 bin 25, CHP adayı Gülay Talaslı 238 oy aldı.

-Özdoğan'ın öz geçmişi-

1973 yılında doğan Bilal Özdoğan, ilk, orta ve lise eğitimini Kayseri'de tamamladı.

1997 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Askerlik görevini, Yedek Subay olarak Hakkari Yüksekova'da yaptı. 2000 yılından itibaren serbest avukat olarak görev yapmaya başladı.

2004 - 2008 yılları Kayseri Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterliği görevinde bulundu.

2003 yılında yapılan AK Parti Hacılar İlçe Kongresinde, İlçe Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak siyasi hayatına başladı.

2004 yılında Ak Parti Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildi ve 2011 yılına kadar Başkan Yardımcılığı, Seçim İşleri Başkanlığı ve Siyasi Hukuk İşleri Başkanlığı görevinde bulundu.

Özdoğan, 2011-2014 yılları arasında Ak Parti Hacılar İl Delegesi olarak görev yaptı. 2014 yılında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimlerinde Hacılar Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. Doğan Ekici'nin Belediye Başkanı olarak göreve başlamasının ardından, Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Hacılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda Genel Sekreterlik, Hacılar İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Hacılar Genç Sanayici ve İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmakta olan Özdoğan, evli ve 3 çocuk babası.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:41 Kaynak: AA

Bilal Özdoğan, AK Parti, Hacılar, Kayseri, Güncel
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