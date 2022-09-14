Kayseri'de dağlık alanda bisikletten düşen genci ekipler kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de dağlık alanda bisikletten düşen genci ekipler kurtardı

14.09.2022 16:56
Kayseri'de dağlık alanda bisikletten düşen genci ekipler kurtardı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde çıktığı gezintide dengesini kaybedip bisikletten düşerek yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde çıktığı gezintide dengesini kaybedip bisikletten düşerek yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortaseki bölgesindeki dağlık alanda arkadaşıyla bisikletle gezintiye çıkan M.M.H. (21) dengesini kaybederek düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, UMKE, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan genç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kayseri'de sosyal konut projesi başvurularında yoğunluk Kayseri'de sosyal konut projesi başvurularında yoğunluk Sivas'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı Sivas'ta 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Hacılar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de dağlık alanda bisikletten düşen genci ekipler kurtardı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:10 ABD'de hapishanedeki bir mahkuma defalarca "Baby Shark" şarkısı dinletilerek işkence edildi! Hücresinde ölü bulundu
16:09 Beşiktaşlı Nathan Redmond, Premier Lig'den özür diledi! "Bundan daha iyi bir atmosfer yok"
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan katılamayacak! İşte İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi temsil edecek isim...
16:04 Tarkan'ın İzmir konserinden elde ettiği geliri bağışladığı kurumlar belli oldu
15:57 Muhsin Yazıcıoğlu davasında beraat! Deliller yetersiz bulundu
15:58 Sosyal konut projesinde iller arasında fiyat farkı ne kadar? TOKİ Başkanı Ömer Bulut açıkladı
15:43 Türkiye-Yunanistan krizi seçim malzemesi mi? Son ankette halk cevabını verdi
16:05 Azerbaycan, yaklaşık 100 Ermeni askerin cesedini teslim etmeye hazır
15:34 Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Kolombiyalı yıldız James Rodriguez, Olympiakos yolunda
15:23 Kılıçdaroğlu, Akşener ve Yavaş buluştu: Bütün Türkiye'ye de Dünyaya da göstereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 16:56:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de dağlık alanda bisikletten düşen genci ekipler kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement