Kayseri'nin Hacılar ve Akkışla ilçelerinde okullar tatil edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'nin Hacılar ve Akkışla ilçelerinde okullar tatil edildi - Son Dakika

Kayseri'nin Hacılar ve Akkışla ilçelerinde okullar tatil edildi

6 saat önce

Kayseri'nin Hacılar ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kayseri'nin Hacılar ve Akkışla ilçelerinde okullar tatil edildi, System.String[]

Kayseri'nin Hacılar ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Hacılar ve Akkışla ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.

Öte yandan, Erciyes Kayak Merkezi'nde de fırtına nedeniyle mekanik tesisler hizmet veremiyor.

Kayseri, Akkışla, Hacılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:38 Kaynak: AA
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