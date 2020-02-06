Kayseri'nin Hacılar ve Akkışla ilçelerinde okullar tatil edildi - Son Dakika

Kayseri'nin Hacılar ve Akkışla ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve saatteki hızı yaklaşık 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle Hacılar ve Akkışla ilçelerinde okullar bir gün tatil edildi.

Öte yandan, Erciyes Kayak Merkezi'nde de fırtına nedeniyle mekanik tesisler hizmet veremiyor.