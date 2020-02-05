Kayseri'nin ihracatı 2019'da Türkiye ortalamasının yaklaşık 3 katı arttı

Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan 2019 yılına ilişkin geçici dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre Kayseri'nin ihracatının, bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 2 milyar 210 milyon dolara ulaştığını, serbest bölge ihracatı ile bu rakamı 2 milyar 495 milyon dolar seviyesinde olduğunu belirterek 2019 hedeflerine ulaştıklarına işaret etti.

Türkiye'nin 2019 yılındaki ihracatını yüzde 2,1 artırırken, Kayseri'nin yüzde 5,8 artırdığını belirten Başkan Büyüksimitci, "Kayseri olarak ihracatımızı yıllık bazda Türkiye ortalamasının yaklaşık üç katı artırmayı başardık. Bu rakamlarla Türkiye'nin ihracatına da ciddi manada katkı sağladık. Hedefimize ulaşmak için gayret gösteren tüm sanayici, ihracatçı ve çalışanlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Büyüksimitci, 2019 yılında 186 ülkeye ihracat yaptıklarını ve en çok ihracatı Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdiklerini vurgulayarak Kayseri'nin iller arası ihracat sıralamasında da 11. sıradan 10. sıraya yükseldiğini anlattı.

"Azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise ihracat rakamlarının yeni bir rekorun müjdesi ve iş dünyası için 2020'nin daha verimli geçeceğinin habercisi olduğunu aktardı.

Gülsoy, Türkiye ekonomisinde 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren yükseliş olduğunu, bu yükselişin Kayseri ekonomisine de yansıdığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Kayseri'nin ihracatı 2019'da, bir önceki yıla göre 5,8 artışla 2 milyar 210 milyon 762 bin dolar olup, serbest bölge ile birlikte 2 milyar 495 milyon dolarlık seviyeye ulaştı. İhracatçı iller arasında da 10. sıraya yükseldik. Bu bağlamda Kayserili hemşehrilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizler iş dünyası olarak 'Her ne sorun olursa olsun umutsuzluğa kapılmadan, yılmadan, memleketimiz için ülkemiz için çalışmalıyız.' dedik ve öyle de yaptık. Aynı şekilde, hatta daha fazla azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz."