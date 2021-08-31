Kayseri'nin ihracatı bu yılın ilk 7 ayında yüzde 44 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklanan verilerine göre, Kayseri ihracatı temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,08, yılın ilk 7 ayında yüzde 43,97 arttı.

Kayseri Sanayi Odası'ndan (KAYSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TÜİK ihracat verilerini değerlendirdi.

Temmuz ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,08 artışla 258,3 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirten Büyüksimitci, "2021 yılı ilk yedi aylık artışımız ise geçen yılın ilk yedi ayına göre yüzde 43,97 olurken, Türkiye'nin ihracatı aynı dönemde yaklaşık yüzde 35 arttı. 9 günlük Kurban Bayramı'nın etkisi ile rakamlarımızda haziran ayına göre bir miktar düşüş olsa da sanayicilerimizin de gayreti ile önümüzdeki aylarda bunu telafi edeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında en çok ihracat yapan sektörlerin başında mobilya, elektrikli ev aletleri ve metal ürünler geldiğini kaydeden Büyüksimitci, ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ise ABD, Almanya ve Irak'ın ilk üç sırayı aldığını ifade etti.

Büyüksimitci, uluslararası pazarlarda yaşanan yoğun rekabete rağmen ihracatta ABD ve Almanya'nın ilk sırada gelmesinin Kayserili firmaların ürün kalitesinin arttığının bir göstergesi olduğunu aktardı.

İhracatta Kayseri olarak iyi durumda olduklarını vurgulayan Başkan Büyüksimitci, şunları kaydetti:

"Rakamlarımızın artış hızının her zaman olduğu gibi Türkiye ortalamasının üzerinde olması iyi durumda olduğumuzu gösteriyor. 2021 yılının başından beri ihracatta gösterdiğimiz güçlü performansın artarak devam ettiğini görmek bize ayrıca moral ve motivasyon kaynağı oldu. Gece gündüz demeden her koşulda çalışıp üreten, ihracat yapan bütün sanayicilerimize, ihracatçılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."