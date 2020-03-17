Kayseri'nin 'kır navruzu' çiçek açtı - Son Dakika

Kayseri'nin 'kır navruzu' çiçek açtı
6 saat önce
KAYSERİ'de yetişen ve türü tehdit altında olan 'kır navruzu', çiçek açtı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:23 Kaynak: DHA
KAYSERİ'de yetişen ve türü tehdit altında olan 'kır navruzu', çiçek açtı.
Nokta endemiği olan, dünyada sadece bir bölgede bulunan kır navruzunun tek yayılış alanı Kayseri'de, ilkbaharın gelmesiyle yeni filizler belirmeye başladı. Kır navruzu için Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce 2019 yılında çalıştay düzenlenmiş ve yapılan 'Kır Navruzu Tür Eylem Planında' sorumlu kurumların ayıracağı kaynak miktarı, iş birliği, hangi işlerin ne zaman ve nasıl yapılacağı tanımlanmıştı.
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