Kayseri'de feci kaza: Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı - Son Dakika
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Kayseri'de feci kaza: Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı

05.09.2022 01:42

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir kişi de ekiplerin yoğun çabası sonucu sıkıştığı araçtan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte meydana gelen kazada, 38 PE 305 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 41 K 8574 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından ortalık savaş alanına dönerken, 38 PE 305 plakalı aracın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu araç içerisinden çıkarılan sürücü ile beraber 41 K 8574 plakalı araçta bulunan 2 kadın da ambulanslar ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazaya karışan otomobiller de çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Tragger, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de feci kaza: Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de feci kaza: Sıkıştığı araçtan güçlükle çıkarıldı - Son Dakika
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