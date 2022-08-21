Kocasinan'da ilkokul ve anaokulunun temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocasinan'da ilkokul ve anaokulunun temeli atıldı

21.08.2022 12:55
Kocasinan'da ilkokul ve anaokulunun temeli atıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 24 derslikli ilkokul ve 6 derslikli anaokulunun temeli atıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 24 derslikli ilkokul ve 6 derslikli anaokulunun temeli atıldı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Yakut Mahallesi'ne inşa edilecek okulların hayırsever Mehmet Altun'un desteğiyle belediye tarafından yapıldığını bildirdi.

Gençlerin ve ilçenin geleceği için çalıştıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gerek imar gerekse planlamanın ardından bölgenin ihtiyacı olan okul çalışmalarına başladık. Hızlı bir şekilde temelini attıktan sonra inşaatlarını tamamlamayı hedefliyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizin daha iyi eğitim alabilmeleri için yoğun gayretle çalışıyoruz. Hayırseverimiz Mehmet Altun amcamızdan Allah razı olsun. Rabbim, hayırlarını kabul etsin. Özellikle hayırseverlerimizin desteğiyle ilçemizde okulların temellerini birer birer atıyoruz. Kazasız ve belasız inşaatının tamamlanmasını diliyorum."

YORUMLAR
500
Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 kişi tutuklandı Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkaran 20 kişi tutuklandı 7. kattaki evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü 7. kattaki evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Ahmet Çolakbayrakdar, Mehmet Altun, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocasinan'da ilkokul ve anaokulunun temeli atıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:30 Öldürülen Dugin'in kızı, açıklamalarıyla tekrar gündem oldu: Ukraynalılar insan filan değil, daha sert olmamız lazım
12:02 18 yıl sonra ilişkilerine ikinci bir şans verdiler! Jennifer Lopez ve Ben Affleck çiftinin rüya düğününden ilk fotoğraflar
11:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingi öncesi konuşma yapan Bülent Arınç, AK Partililer tarafından yuhalandı
11:21 Bakan Kurum sosyal medyadan duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Eylül'de tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesinin detaylarını açıklayacak
11:20 Çevreye rahatsızlık veren sarhoşlara motokuryeden meydan dayağı!
10:54 Yunan Bakan Theodorikakos'in Süleyman Soylu'yu hedef alan sözlerine İçişleri'nden fotoğraflı cevap: Uyarıyoruz, teröre göz yummayın
10:45 Patronları tarafından öldürülüp havuza atılan Zehra'nın adli tıp raporu çıktı! Kaburgaları bile kırılmış
10:37 Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mıhyeddin Gulo, MİT'in operasyonuyla etkisiz hale getirildi
10:30 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu! Cezaevindeki hasta mahkumlar için tahliye umudu doğdu
10:25 Gaziantep ve Mardin'den yürek yakan haberler! Aynı gün yaşanan korkunç kazalarda 35 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2022 12:55:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kocasinan'da ilkokul ve anaokulunun temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement