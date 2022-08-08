Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, evlerinin balkonunda oynayan yabancı uyruklu Muhammet E. (2), aşağı düştü. Beton zemine çakılan çocuk ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet E., ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Talihsiz çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 3. kattan düşen çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

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