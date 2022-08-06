Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Seyrek Sokak üzerinde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu kadın engelli çocuğunu evde bırakarak markete gitti. Eve döndüğünde anahtarı evde unuttuğunu anlayan kadın, kapıyı açamadı. Çocuğunun da evde ağladığını gören kadın, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen itfaiye ekipleri, merdiven ile balkona ulaşarak içeri girdi.

Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evde mahsur kalan engelli çocuğu itfaiye kurtardı - Son Dakika

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