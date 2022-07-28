Aynı evde kalan işçiler birbirini bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Aynı evde kalan işçiler birbirini bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

28.07.2022 21:32
Aynı evde kalan işçiler birbirini bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aynı evde kalan mevsimlik işçiler çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aynı evde kalan mevsimlik işçiler çıkan kavgada birbirlerini bıçakladı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, diğeri yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Buğdaylı Mahallesi Selvidere Caddesi'nde aynı evde kalan N.G. ve K.H. adlı mevsimlik işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile N.G. ile K.H. bıçakla birbirlerini yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, N.G. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne, K.H. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Göğsünden yaralanan N.G., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. N.G.'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Kayseri'de bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Kayseri'de otomobil yan yattı Kayseri'de otomobil yan yattı
Kaynak: İHA

Kocasinan, Buğdaylı, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aynı evde kalan işçiler birbirini bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:57 Eski Beşiktaşlı Lens, Fransa 3. Lig takımı FC Versailles ile anlaştı!
20:23 Barcelona'nın transfer için gözden çıkardığı para gündem oldu! Ekonomik kriz vurgusu yapan kulüp Jules Kounde ile anlaştı
20:21 İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Bakan Soylu uyuşturucu üzerinden birbirlerine yüklendi!
19:51 Bakan Hulusi Akar'dan, ABD'nin F-16 satışındaki Yunanistan şartına rest: Şartlı uçak almayı kabul etmeyeceğiz
19:44 Marmaris'te korkutan yangın! Alevler yerleşim alanlarına yakın noktalardan yükseldi
19:29 PSG'nin Brezilyalı süperstarı Neymar, "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle yargı önüne çıkıyor! Yıldız futbolcu hapis cezası alabilir...
19:18 Ukraynalı askerin cenaze töreninde Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı!
19:02 Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili 8 kişiye soruşturma açıldı
18:10 Mucize kurtuluş! Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
18:10 İstanbul'da yaşayan Ukraynalılardan Fenerbahçe'ye çağrı: "Putin" tezahüratı yapan taraftarları stada almayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 21:32:48. #1.13#
SON DAKİKA: Aynı evde kalan işçiler birbirini bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement