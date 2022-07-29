Kayseri'de iş arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Kayseri'de iş arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

29.07.2022 11:19
Kayseri'de iş arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada iş arkadaşını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada iş arkadaşını öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi.

Buğdaylı Mahallesi Selvidere Caddesi'nde bir şirkete ait depodaki yatakhanede çıkan bıçaklı kavgada iş arkadaşı N.G'yi öldüren, kendisi de yaralanan K.H'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Kocasinan'da dün çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaralayan iş arkadaşlarından N.G. kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmiş, K.H. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Kocasinan, Buğdaylı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de iş arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de iş arkadaşını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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