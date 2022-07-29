Buğdaylı Mahallesi Selvidere Caddesi'nde bir şirkete ait depodaki yatakhanede çıkan bıçaklı kavgada iş arkadaşı N.G'yi öldüren, kendisi de yaralanan K.H'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Kaynak: AA

Kocasinan, Buğdaylı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de iş arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

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