Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir apartmanın 7. katında bulunan evin balkonunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 7. kattaki evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.