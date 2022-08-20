7. kattaki evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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7. kattaki evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

20.08.2022 16:03
7. kattaki evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 7. katında bulunan evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir apartmanın 7. katında bulunan evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivas Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda bir apartmanın 7. katında bulunan evin balkonunda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri balkonda çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 7. kattaki evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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