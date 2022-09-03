Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Oruçreis Mahallesi Azimkar Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinin çatısında bulunan lastikler, bilinmeyen bir nedenden dolayı yandı. Yangının büyümesi üzerine haber verilmesiyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İş yerinin çatısında çıkan lastik yangını söndürüldü - Son Dakika

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