63 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı - Son Dakika
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63 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı

05.09.2022 14:40

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 63 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.K. (24) isimli kadın, polisin operasyonu ile yakaladı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 63 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.K. (24) isimli kadın, polisin operasyonu ile yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'mala zarar verme' suçlarından hakkında kesinleşmiş 63 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası bulunan S.K.'nin, Kayabaşı Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Ekipler, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Gözaltına alınan S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.


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Kaynak: DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kocasinan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 63 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 63 yıl hapisle aranan kadın hükümlü yakalandı - Son Dakika
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