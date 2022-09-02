Kayseri'de çatı yangını 3 saatlik çalışmayla söndürüldü, vatandaşlar yangını film izler gibi izledi - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de çatı yangını 3 saatlik çalışmayla söndürüldü, vatandaşlar yangını film izler gibi izledi

02.09.2022 02:59

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerinin 3 saatlik süren çalışmalarının ardından söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerinin 3 saatlik süren çalışmalarının ardından söndürüldü. Öte yandan yangının çıktığı mahallede yaşayan vatandaşlar yangını film izler gibi izlediler.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi, Yıldırım Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıktığı apartmandaki vatandaşları tahliye ederken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Yangından etkilenen kimse olmazken, çatıda çıkan yangının yandaki apartmanlara sıçrama riskine karşın itfaiye ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin 3 saat süren yoğun çalışmalarının ardından yangın söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Film izler gibi izledirler

Ayrıca, yangının çıktığı mahallede yaşayan vatandaşlar yangını görerek sokağa döküldü. Yangını kimi vatandaş korkulu gözlerle, kimisi de adeta film izler gibi izledi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
İnşaata çıkan 2 arkadaşı polis ikna etti İnşaata çıkan 2 arkadaşı polis ikna etti Kayseri'de husumetli iki grup birbirine girdi: 4 yaralı Kayseri'de husumetli iki grup birbirine girdi: 4 yaralı
Kaynak: İHA

Kocasinan, İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de çatı yangını 3 saatlik çalışmayla söndürüldü, vatandaşlar yangını film izler gibi izledi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:30 Pakistan Başbakanı Şerif, Bakan Soylu ve Bakan Kurum'u kabul etti: Afet gerçekleşir gerçekleşmez Türkiye'den yardımlar yağmaya başladı
08:28 Kırmızı bültenle aranan Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
08:17 Macron, Türkiye'yi hedef aldı: Rusya ile konuşmayı sürdüren tek dünya gücünün Türkiye olmasını kim ister?
07:59 Galatasaray'da Omar Elabdellaoui'nin sözleşmesi feshedildi
07:58 Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'dan veda mesajı: Beşiktaş'a karşı tüm vazifelerimi yerine getirerek aranızdan ayrılıyorum
07:27 Karaya oturan Liberya bayraklı kargo gemisi kurtarıldı, İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
08:48 Fas'ta ekranlara gelen 3 Türk dizisi en çok izlenenler arasına girdi
08:09 Düğün basıp hasımlarına kurşun yağdırdılar! Ölü ve yaralılar var
01:06 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in içinde bulunduğu makam aracı vatandaşa çarptı: 1 ölü
00:41 James Webb, Güneş sistemi dışında bir gezegeni görüntüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 08:55:31. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de çatı yangını 3 saatlik çalışmayla söndürüldü, vatandaşlar yangını film izler gibi izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement