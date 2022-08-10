Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de olayın meydana geldiği sokakta inceleme yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi 282. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan V.M., karın bölgesinden silahla vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından ağır yaralanan V.M., özel araçla götürüldüğü hastanede tedavi altına alınırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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