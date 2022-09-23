Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda 74 bin 800 boş, 9 bin 600 dolu makaron ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi Mahallesi'nde S.Ç'nin kaçak sigara imalat ve satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin ikametinde 9 bin 600 dolu, 74 bin 800 boş makaron, 32 kilogram kıyılmış tütün ile tütün basma makinesi ele geçirildi.
Ekipler tarafından S.Ç. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika