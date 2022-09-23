Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

23.09.2022 13:32

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda 74 bin 800 boş, 9 bin 600 dolu makaron ele geçirildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde düzenlenen operasyonda 74 bin 800 boş, 9 bin 600 dolu makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Osmangazi Mahallesi'nde S.Ç'nin kaçak sigara imalat ve satışı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelinin ikametinde 9 bin 600 dolu, 74 bin 800 boş makaron, 32 kilogram kıyılmış tütün ile tütün basma makinesi ele geçirildi.

Ekipler tarafından S.Ç. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Osmangazi, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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