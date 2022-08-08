Kayseri'de ata tohumu "gacer" buğdayı hasat edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ekiler genetiği bozulmamış ata tohumu olarak bilinen "gacer" buğdayının hasadı yapıldı.

Kocasinan Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, geçen yıl çiftçilere dağıtılan ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen gacer buğdayı hasat edildi.

Kuşcağız Mahallesi'nde gacer buğdayının hasadına katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçede tarımsal altyapıyı ve üretimi güçlendirdiklerini belirtti.

Geçen yıl ekilen ve bu yıl hasadı gerçekleştirilen buğdayın Kocasinan'da yaygınlaştırılması için çalıştıklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"10 bin yıl öncesine dayanan ve 'Hitit buğdayı' olarak da bilinen siyez buğdayının üretimini yaygınlaştırmak amacıyla 2018 yılında başlattığımız çalışma meyvelerini verdi. Şimdi ise Anadolu'da ilk ıslah edilen ve 28 kromozomu ile genetiği bozulmadan günümüze kadar gelen bölgemizin buğdayı olan gaceri yaygınlaştırıyoruz. Çünkü gacer buğdayı genetiği değiştirilmemiş olan ve Anadolu'nun bereketli topraklarında yetişen bir tohum. Geçen yıl dağıttığımız tohumlarımızı hasat ediyoruz. İnşallah bereketli bir sezon olur. Başlatmış olduğumuz gacer buğdayı çalışmamızı, çiftçilerimizin yaygın hale getireceğini öngörüyoruz. Bütün gayretimiz, tarımsal üretimin artırılmasının yanı sıra Anadolu topraklarında ekilen ata tohumlarının yeniden bu topraklarla buluşmasını sağlamak."

Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Yıldırım ise "Kayseri'deki geleneksel mirasımızı koruma amacıyla ata tohumumuz gacer buğdayıyla ilgili Kocasinan Belediyesi ile bir proje yaptık. Belediye Başkanımıza hassasiyet gösterdiğinden dolayı teşekkür ederim. 25 mahallede dağıttığımız buğdayların hasadını yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesinin verdiği gacer buğdayını ekerek hasat eden çiftçi Ali Osman Özçay da çiftçiye desteklerinden dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.