Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Buğdaylı Mahallesi Tepecik Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Kocasinan, Buğdaylı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.