Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

01.09.2022 12:56
Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Buğdaylı Mahallesi Tepecik Caddesi'nde karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda G.S. tabancayla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Kocasinan, Buğdaylı, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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