Kayseri'de iş insanının öldürülmesi davasına devam edildi - Son Dakika
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Kayseri'de iş insanının öldürülmesi davasına devam edildi

15.09.2022 15:44
Kayseri'de iş insanının öldürülmesi davasına devam edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iş insanı Orhan Adıbelli'yi ofisinin bahçesinde silahla öldüren sanık ile onu cinayete azmettirdikleri öne sürülen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, iş insanı Orhan Adıbelli'yi ofisinin bahçesinde silahla öldüren sanık ile onu cinayete azmettirdikleri öne sürülen 6 kişinin yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suçluyu kayırma" ve "tasarlayarak öldürme" suçlarından yargılanan tutuklu sanıklar M.E, V.K. S.O.K ile tutuksuz sanık E.K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, tutuklu sanıklar E.Y, D.K ile avukatları salonda hazır bulundu.

Tutuksuz yargılanan M.P. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar E.Y, D.K, E.K, S.O.M. ve V.K'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ederken, M.P. ve M.E'nin de 6 yıl 3 aydan 10 yıl 8 aya kadar hapsini istedi.

Sanık avukatları mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, 5 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 4 Ağustos 2020'de iş yerinin bahçesinde öldürülen Orhan Adıbelli'nin katil zanlısını yakalamak için 750 saatlik kamera görüntülerini izlemiş, 270 kişi ve iş yerlerindekilerle görüşmüş, çalışmalar sonucu cinayeti Gaziantep'te yaşayan E.Y'nin (26) işlediğini belirlemişti.

E.Y. ve beraberindekilerin olaydan 8 ay önce Kayseri'ye geldikleri, Talas ilçesinde ev kiralayarak Adıbelli'yi izledikleri, evini ve aracını fotoğrafladıkları, öldürmek için uygun ortam kolladıkları tespit edilmişti. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile koordineli çalışma sonucu 15 Ağustos 2020'de yakalanan E.Y, getirildiği Kayseri'de hakimlikçe tutuklanmıştı.

Adıbelli'nin eski ortak ve çalışanlarıyla husumetli olduğu tespiti üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, savcılıkta cinayeti 3 milyon avro karşılığı işlediğini itiraf eden sanığı azmettirdikleri ve ona yardım ettikleri belirlenen M.P, E.K, S.O.M, M.E. ve D.K'yi 19 Ağustos 2020'de, firari V.K'yi de 7 Mart 2021'de Gaziantep'te yakalamıştı. Kayseri'ye getirilen zanlıların 5'i tutuklanmış, M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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