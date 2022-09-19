Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

19.09.2022 03:00
Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D.İ. idaresindeki 38 AEK 457 plakalı otomobil, Kocasinan Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjdeki korkuluklara ve aydınlatma direğine çarptı.

Kazada, sürücü ile aynı otomobilde bulunan S.N. olay yerinde hayatını kaybetti.

İsimleri öğrenilemeyen 2 yaralı ise Kayseri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

YORUMLAR
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Kayseri'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı Kayseri'de takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı ESKİ EŞİNİ SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ, ADLİYEDE ESKİ EŞİNİ SİLAHLA YARALAYAN ŞÜPHELİ, ADLİYEDE
Kaynak: AA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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