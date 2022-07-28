Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Turgut Reis Caddesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, 38 DC 777 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyeti kaybederek kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği alanda inceleme yaptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kayseri'de otomobil yan yattı - Son Dakika

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