Motosikletiyle gerilim hattının direğine çarpan Semih, hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Motosikletiyle gerilim hattının direğine çarpan Semih, hayatını kaybetti

30.07.2022 13:18
Motosikletiyle gerilim hattının direğine çarpan Semih, hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletiyle yüksek gerilim hattına çarpan genç, hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde motosikletiyle yüksek gerilim hattına çarpan genç, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Erkilet Mahallesi Ulucanlar Sokak üzerinde meydana gelen kazada, motosikletiyle evine giden Semih Kutlu (22), yüksek gerilim hattının direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede Semih Kutlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olay yerine gelen Kutlu'nun yakınları da gözyaşlarına boğuldu. Talihsiz gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

YORUMLAR
500
Kamyonun çarptığı otomobilde ölen 2 kişinin kimlikleri belli oldu Kamyonun çarptığı otomobilde ölen 2 kişinin kimlikleri belli oldu Kayseri'de iş arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı Kayseri'de iş arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletiyle gerilim hattının direğine çarpan Semih, hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:05 Josef de Souza'nın sakatlığı sonrası Beşiktaş'a rota Tolga Ciğerci'ye çevrildi!
12:33 Irak'ta iç savaş sesleri! Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
11:49 Üniversitede final heyecanı can aldı! Sevinçten kalk krizi geçirdi
11:26 İstiridyenin mucize etkisi! Cinsel gücü en yüksek seviyeye çıkarıyor
10:54 Kendini tutamayan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de sesli harfleri sayamayan yarışmacıya güldü
10:50 Ölümlü kaza olarak ihbar edilen olayın yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:24 Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 13:18:46. #1.11#
SON DAKİKA: Motosikletiyle gerilim hattının direğine çarpan Semih, hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement